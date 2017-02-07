В Индии мошенники заработали полмиллиарда долларов на "лайках" в соцсетях

Полиция индийского штата Уттар-Прадеш задержала трех мошенников, которые заработали около 550 миллионов долларов, создав финансовую онлайн-пирамиду, построенную на обещании платить вкладчикам за "лайки" нужных страниц в интернете, сообщает издание Hindustan Times.

Основателем пирамиды выступил 26-летний Анубхав Миттал, сын владельца торговой лавки с техническим образованием. В 2015 году он вместе с двумя сообщниками создал фирму Ablaze Info Solutions Limited, которая обосновалась в городе Ноида в делийской агломерации.

Фирма позиционировала себя как посредника для третьих компаний в раскрутке их аккаунтов в соцсетях. Однако вместо распространенной практики накрутки "лайков" через сеть ботов, она предлагала всем желающим поучаствовать в этом процессе и заработать. Для этого у фирмы нужно было купить "подписку", стоимость которой составляла от 5750 рупий до 57,5 тысячи рупий (85 и 855 долларов). Заплатив деньги, вкладчики пирамиды получали ссылки на страницы, которые нужно было "лайкать", получая за каждый "лайк" 5 рупий (примерно 4 рубля 40 копеек).

В действительности же фирма не оказывала услуг по продвижению аккаунтов других компаний, а просто рассылала своим вкладчикам ссылки, созданные на фейковом сервере, передает РИА Новости. Как и стандартная финансовая пирамида, Ablaze Info Solutions активно поощряла приглашение вкладчиками новых клиентов – деньги за "лайки" выдавались из тех же средств, которые вносили подписчики. В результате клиентская база разрослась до 650 тысяч человек.

Как пишет издание, мошенничество стало раскрываться после валютной реформы правительства Индии, начатой в ноябре прошлого года и направленной, в том числе, на борьбу с финансовым мошенничеством. Компания в декабре начала депонировать большие суммы денег, что привлекло внимание налоговиков. Кроме того, из-за большого числа вкладчиков мошенники не выплачивали гонорары, что вынудило клиентов фирмы обратиться в полицию.

"После демонетизации, то есть в конце декабря, он (Миттал) перестал платить многим своим вкладчикам, которые начали подавать жалобы. В середине января у него было больше 6,5 миллиарда рупий (почти 97 миллионов долларов) на двух банковских счетах. Но сейчас у него 5,2 миллиарда рупий (77 миллионов долларов) из-за отмывания денег", — цитирует издание представителя полиции Уттар-Прадеш.

Следователи намерены проверить причастность Миттала к отмыванию незаконно нажитых средств. Известно, что он денег не жалел и активно скупал элитную недвижимость и дорогие автомобили, хотя продолжал жить в родительском доме. Следователи также предполагают, что Миттал планировали бежать в Австралию – об этом свидетельствуют найденные в офисе его фирмы документы.