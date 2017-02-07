Врачи извлекли из черепа женщины живого таракана. ВИДЕО

Жуткий инцидент произошел в индийском городе Ченнаи. В ухо 45-летней гувернантки по имени Селви заполз таракан. Насекомое застряло в черепе женщины, вызвав у нее сильный зуд и головную боль. Гражданка Индии была доставлена в больницу, где ей сделали операцию.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как таракана извлекают из головы пациентки с помощью специальных щипцов. Медики заявили, Селви страшно повезло, что насекомое не умерло.

"В противном случае, в нескольких сантиметрах от мозга женщины могла развиться инфекция", — заявил хирург. Оказалось, таракан находился у Селви прямо между глазами, с внутренней стороны носовой перегородки.

Операция по извлечению насекомого длилась 45 минут. В настоящий момент жительница Индии чувствует себя нормально, сообщает Вести.ру.