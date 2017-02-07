В лесу нашли тело пропавшей неделю назад москвички: вероятно, она замерзла насмерть

Личность Натальи Меламед, чье тело было найдено в красногорском лесу под Москвой, подтверждена следствием. Поиски 23-летней москвички, пропавшей в конце января, велись последнюю неделю.

"Это действительно Наталья Меламед. Это подтверждает и найденный при ней паспорт", — сообщила Юлия Иванова, представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве.

Она также проинформировала, что при предварительном осмотре следов насильственной смерти на теле девушки не обнаружено. "Для установления причин смерти будет проведена судмедэкспертиза", — добавила Иванова.

Эксперты склоняются к тому, что, скорее всего, девушка замерзла. "Она была найдена в позе эмбриона, что характерно для тех, кто замерзает", — сообщил источник. Официального подтверждения этой информации нет, передает ТАСС.

В Росгвардии сообщили ранее, что в подмосковном лесопарке обнаружили тело москвички, которая пропала в конце января. Это произошло 3 февраля в 14:00 по московскому времени. Девушку искали военнослужащие Росгвардии.

24 января вечером 23-летняя Наталья Меламед ушла из дома и не вернулась, сообщает Вести.ру. Отец девушки обратился в правоохранительные органы с заявлением. В поисках девушки участвовали более 700 человек — сотрудники полиции, Росгвардии и волонтеры. По факту безвестного исчезновения девушки было возбуждено уголовное дело об убийстве.