У жителей брянского поселка под землю провалились баня и сарай

Баня и сарай провалились под землю в огороде у жителей поселка Вышков Брянской области, сообщают местные СМИ.

Интернет-портал "БрянскToday" со ссылкой на очевидца происшествия пишет, что огромная воронка образовалась на территории частного домовладения. "В провал ушли баня, сарай, часть гаража", — рассказал местный житель. По его словам, трещина ползет по направлению к соседнему дому.

Как рассказал РИА Новости источник в экстренных службах региона, на улице Щорса в поселке Вышков Злынковского района просел грунт, диаметр воронки составил 30 метров, глубина — до 5 метров.

"Разрушены две хозяйственные постройки, пострадавших нет", — отметил собеседник агентства.

По данным источника, из двух ближайших частных домов отселены семь человек, среди них трое детей, которых временно разместили у родственников.

В субботу запланировано проведение геологических исследований.