В Бельгии произвели первое в мире полностью безалкогольное пиво

Первое в мире полностью безалкогольное пиво произвели в Бельгии, славящейся своими пивоваренными традициями.

Как сообщила газета Soir, специалисты компании AB InBev после нескольких лет исследований запатентовали и внедрили инновационный метод пивоварения, который позволяет производить стопроцентно безалкогольное светлое пиво категории "пилс", вкусовые качества которого не уступают оригинальному пенному напитку.

До этого процент алкоголя в так называемом "безалкогольном" пиве составлял от 0,5% до 1,2% и по вкусу оно отличалось от оригинала, отмечают бельгийские пивовары.

Бесплатная дегустация одного миллиона бутылок инновационного напитка будет проведена в бельгийских сетевых магазинах уже в ближайшие недели, пишет издание.

Бельгийцы гордятся тем, что в королевстве варят около 450 сортов марочного пива, многие из которых эксперты ежегодно признают лучшими в мире, отмечает РИА Новости.