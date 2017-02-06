Активист партии "Платформа DA" поймали пьяным за рулем. ВИДЕО

Активист партии "Платформа DA" из Штефан-Водэ поймали пьяным за рулем в ночь с пятницы на субботу.

Александра Тополенко остановили в селе Слобозия района Штефан-Водэ. По данным источников, алкотест показал в выдыхаемом воздухе 1,04 мг/л алкоголя, что в восемь раз превышает допустимый показатель.

Во время задержания мужчина устроил спектакль перед полицейскими. На видео заметно, что он сильно пьян.

Автомобиль нетрезвого водителя отправили на специальную парковку в Штефан-Водэ. Случай расследует полиция.