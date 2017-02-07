Полиция: в английском Суиндоне в неделю открываются по 30 временных борделей

В английском городе Суиндон каждую неделю открывается до 30 временных борделей, сообщила полиция графства Уилтшир.

Число поступающих в местную полицию сообщений об открытии новых борделей в городе удвоилось между 2014 и 2015 годами.

По словам представителей полиции, в городе все время работают в общей сложности около 40 иностранных женщин, предлагающих сексуальные услуги, при этом большинство из них постоянно переезжают с места на место.

Они снимают квартиры на день или на неделю, после чего переезжают. По данным полиции, большинство этих временных борделей контролируются организованными преступными группировками, которые нелегально перевозят женщин из Польши и Румынии.

Женщинам обычно обещают высокооплачиваемую работу в Британии, но на деле заставляют заниматься проституцией. Объявления об услугах такого рода даются в интернете, после недели "работы" на одном месте женщин перевозят в другой арендованный дом.

Полиция призывает местных жителей быть бдительными и помогать властям бороться с современными рабовладельцами. Публичные дома в Великобритании запрещены, напоминает ВВС.