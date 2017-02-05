В Турции арестованы более 400 предполагаемых членов ИГ

В Турции по подозрению в связях с группировкой "Исламское государство" арестованы более 400 человек, сообщает государственное агентство Анадолу.

Аресты проводились по всей стране, включая столицу, Стамбул, Газиантеп и Измир. Как сообщает агентство, в Анкаре были арестованы 60 человек, большинство из них иностранцы.

Крупнейшая операция была проведена в юго-восточной провинции Шанлыурфа, там задержаны более 100 подозреваемых, передает ВВС.