У секретаря Молдавской митрополии украли 45 тысяч леев

Более 45 тысяч леев украли воры из машины секретаря Молдавской митрополии Вадима Кейбаша. Сумку, в которой находились деньги, забрали из салона, когда хозяин автомобиля был занят заменой колеса.

Случилось это накануне вечером на парковке у столичного торгового центра. По словам Кейбаша, украденные деньги были подаянием на строительство церкви на Телецентре, где он является настоятелем.

Священнослужитель не сомневается, что колесо воры пробили намерено. Полиция начала расследование кражи.