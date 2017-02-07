СМИ: в Бельгии сотрудникам компании вшили под кожу электронные ключи

Бельгийская компания Newfusion, специализирующаяся на цифровом маркетинге, вживила под кожу своим сотрудникам электронные чипы, сообщает издание Le Soir.

C помощью этих ключей работники могут открывать двери офиса и пользоваться оргтехникой, в первую очередь компьютерами.

Подкожный электронный "ключ", содержащий персональные данные, заменил сотрудникам бейдж, передает korrespondent.net.

По размеру вживляемый микропроцессор не превышает рисовое зернышко, а его стоимость составляет 100 евро. О том, оплачивает ли компания чип и его вживление под кожу сотрудникам, издание не сообщает.

При этом отмечается, что данная практика применяется в Бельгии впервые