Как невеста сбросила 60 кг за год

Существует множество историй невероятного похудения, и все решаются на перемены в своей жизни по многим причинам. Героиня этого рассказа — Дженнифер Гинли из Англии — не могла представить, что будет выходить замуж с весом 120 килограммов. После того как 26-летняя Дженнифер Гинли увидела свои фотографии из отпуска, который провела со своим женихом, она твёрдо решила привести себя в порядок к свадьбе, планировавшейся через год.

После того как жених сделал ей предложение, её главным страхом было то, что она будет плохо выглядеть на свадебных фотографиях. В начале похудения она весила 120 килограммов, и за год ей удалось сбросить 61 килограмм. При этом размер одежды поменялся с 24-го на 8-й.





Благодаря своему подвигу она попала на обложку журнала Slimming World и была названа "мисс изящность — 2017".

"Я всегда была толстым ребёнком. Всё стало хуже, когда я пошла в Университет Манчестера и стала стремительно набирать вес. Когда я выпустилась, я была на 31 килограмм тяжелее".





"Я перепробовала кучу диет, но все они делали врага из еды. Я никогда не связывала своё переедание с набором веса, поэтому никакая из диет не работала".



Два года назад Дженнифер вместе с мамой и сестрой решила присоединиться к группе журнала Slimming World в городе Керби. Её перемены во внешности также положительно отразились на душевном состоянии, пишет Life.ru.





"До того как я потеряла вес, у меня отсутствовала вера в себя и мне казалось, что я потратила множество лет на то, чтобы выдавливать из себя фальшивые улыбки, которые скрывали то, как несчастна я была".



"Мы с моим молодым человеком Люком уже 11 лет вместе, и я постоянно отговаривала его от того, чтобы он делал мне предложение. Я просто не могла себя представить в роли невесты, будучи таких размеров".





"Сейчас я чувствую себя словно бабочка, которая выбралась из кокона. Несмотря на то что я в два раза меньше прежней себя, моего счастья хватит на двоих".