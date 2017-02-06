Сколько будут стоить билеты на Евровидение в Киеве

Билеты на песенный конкурс Евровидение, который пройдет в Киеве, будут стоить от 40 до 200 евро, сообщил заместитель руководителя Национальной общественной телерадиокомпании Украины по вопросам проведения конкурса Павел Грицак.

"В среднем, цена будет от 40 евро до 200, 200 с хвостиком евро - это VIP-билеты", - сообщил он.

Грицак уточнил, что стоимость рассчитывалась в соответствии с тем, что это международный конкурс, и билеты будут покупать не только украинцы, передает korrespondent.net.

Чиновник также рассказал, что в результате открытого тендера уже выбран оператор продаж билетов.

"Минимальный доход, который планировали - 44 млн. Но после тендера мы ведем активные переговоры с победителем - и сейчас мы ожидаем, что доходы от продажи билетов будут более 60 млн гривен", - отметил он.

По словам Грицака, билеты будут продаваться на 9 событий: шесть генеральных репетиций, два полуфинала и финал.

Он добавил, что по поводу стоимости билетов ведется дискуссия с Европейским вещательным союзом относительно того, что билеты на Евровидение не могут стоить столько же, сколько в Европе, поскольку покупательная способность украинцев отличается от европейской.