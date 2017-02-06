ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.

Источник