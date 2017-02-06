Появился трейлер новых "Пиратов Карибского моря"

На YouTube-канале Disney Movie Trailers обнародовали трейлер фильма "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" с Джонни Деппом и Джеффри Рашем в главных ролях. Ролик за сутки собрал более полмиллиона просмотров.

Премьера будущей ленты намечена на 24 мая 2017 года. Помимо Деппа и Раша в ленте также снимаются Хавьер Бардем, Пол Маккартни, Кая Скоделарио, Кристоф Вальц, Брэнтон Туэйтс и Орландо Блум, напоминает korrespondent.net.

В новом фильме капитан Джек Воробей узнает, что старый противник, капитан Салазар, вновь начал на него охоту. При этом последний решил уничтожить на одного Джека Воробья, а всех моряков на свете. Спасти главного героя может лишь одно - артефакт трезубец Посейдона, который дает власть над всеми моряками.