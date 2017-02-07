Скандинавский антициклон возвращает в Молдову трескучий мороз

Согласно прогнозам Государственной гидрометеорологической службы, до конца недели температура воздуха понизится до минус 20 градусов Цельсия.

Дежурный синоптик Кристина Попушой отметила для IPN, что зима возвращается с полной силой из-за скандинавского антициклона, который принесет холодные воздушные массы.



„Можно считать, что весенние температуры еще далеки, даже после этих дней с достаточно высокой температурой для этого периода. Ожидаются в основном смешанные осадки – снегопад и дожди в южной части страны, потому что там все еще сохраняются положительные температуры”, - сказала Кристина Попушой.



В конце этой недели будет до минус 20 градусов на севере страны в ночное время. В дневные часы температура дойдет до минус 11. В центре и на юге страны будут морозы до минус 18 – минус 19 ночью и до минус 9 – минус 10 днем.



Эти температуры немного ниже обычной нормы для февраля.