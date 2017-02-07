Школьники из Воркуты закололи сверстника и спрятали тело в снегу

Следователи заподозрили двух несовершеннолетних из Воркуты (Республика Коми) в убийстве школьника. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

12-летний мальчик пропал 3 февраля после занятий в школе. Поиски с участием сотрудников МЧС, полицейских и местных жителей не дали результата, в связи с чем было возбуждено уголовное дело об исчезновении. Спустя несколько дней тело подростка было найдено закопанным в снегу.

По версии следствия, мальчик был убит в ходе драки со сверстниками. Во время потасовки один из них достал нож и нанес своему оппоненту несколько ударов, повредив жизненно важные органы. Пострадавший скончался на месте. О причинах конфликта в следственном управлении не сообщили.

В настоящее время расследование продолжается по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Также решается вопрос о помещении подозреваемых в расправе в специализированное учреждение для несовершеннолетних правонарушителей. Это связано с тем, что они еще не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, передает Лента.ру.