По информации телеканала, артист сам обратился к журналистам, желая рассказать свою версию инцидента.

Как пояснил Замулин, он забронировал в клубе столик. При досмотре он сдал охраннику на хранение травматический пистолет. «Мне стало плохо после третьей рюмки водки. И охрана мне стала говорить, чтобы я покинул клуб. Не вернули мне деньги за бронь, выпроводили за порог. Когда я попросил отдать мне мои вещи, меня избили», — рассказал актер.

Замулин добавил, что затем сотрудник клуба погнался за ним. «Я выстрелил в пол, чтобы охранник остановился, и я успел убежать», — подчеркнул актер.

Инцидент произошел вечером 1 февраля около заведения, расположенного на Неманском проезде, передает Лента.ру.

48-летний Замулин снимался в советских фильмах «В небе "ночные ведьмы"», «Просто ужас!», «Капитан Соври-голова» и «Доброта». Последнюю свою роль он исполнил в сериале «Досье детектива Дубровского» 1999 года.