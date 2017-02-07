Кто кормит Лох-несское чудовище?: гиды рассказали о глупых вопросах туристов

Просьбы туристов вроде развернуть самолет в воздухе или выключить туман, опутавший древний замок на холме, застают ответчиков врасплох. The Telegraph, основываясь на свидетельствах гидов и бортпроводников, составил список самых глупых вопросов, задаваемых туристами.

«Зачем они построили столько заброшенных замков и аббатств в Англии?» — спросил один из туристов в Аббатстве Уитби (Северный Йоркшир).

Помимо развалин в Великобритании есть и приличные здания. Например, Озборн-Хаус — бывшая королевская резиденция близ городка Каус, на острове Уайт. Она была построена в 1845–1851 годах для королевы Виктории (1819–1901) и принца Альберта в качестве летнего загородного дома. Туристы, посещающие остров Уайт, приходят в замешательство, когда слышат знакомое слово, и вопрошают: «А Шэрон (Осборн) и Оззи (Осборн, музыкант) все еще живут здесь?».

Оркнейские острова находятся в 16 км к северу от Шотландии, но по завершении экскурсии кто-нибудь из туристов нет-нет да и спросит: «А на каком автобусе мы поедем обратно в Шотландию?», передает Моя планета.

Все знают, чем знаменито пресноводное озеро Лох-Несс, но некоторые вполне серьезно интересуются, в какое время суток местная знаменитость показывается из-под воды и кто приходит его кормить.

Удивительная местность в Северо-Западной Англии с фантастическим названием Озерный край изобилует водоемами и живописными озерными ландшафтами. Поэтому крайне странно слышать вопрос: «А какие-то озера в Озерном краю есть?».

Переместимся в Австралию. Ее местоположение на земном шаре до сих пор удивляет некоторых иностранцев, поэтому они иногда спрашивают на всякий случай: где у Австралии находится север?

Туристы, впервые посетившие Большой каньон в США, восхищенно интересуются: «Это дело рук человека?» Посетители Карлсбадских Пещер (национальный парк в Нью-Мехико) игнорируют содержимое туристических проспектов, где содержится вся информация о достопримечательности, и пристают к гидам с вопросами: «Сколько всего пещер под землей?» На всякий случай — их 80.