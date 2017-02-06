В Оксфорде назвали три вероятные причины конца света

Наиболее актуальными рисками для человечества являются пандемия, экстремальные изменения климата и ядерная война, говорится в докладе Оксфордского университета.

Доклад составлен на основе опросов экспертов в своих областях, передает The Daily Mail. Авторы документа призвали мировых лидеров принять меры по снижению каждого из этих трех рисков. Так, нужно приложить больше усилий, чтобы остановить распространение вирусов Зика и Эбола, считают разработчики доклада. Они подчеркивают также необходимость мер по предотвращению создания биологического оружия.

В Оксфорде призвали обратить внимание на методы геоинженерии по предотвращению глобального потепления: например, предлагается выпускать сульфаты в стратосферу, чтобы уменьшить температуру планеты, передает Моя планета.

Авторы доклада предлагают создать международные команды по работе по выявлению и предотвращению глобальных рисков и закреплять соответствующие обязательства в международном праве.

«Пандемия, изменение климата и ядерная зима не признают национальных границ», — говорят авторы доклада.