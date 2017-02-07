Россиянка избивала 8-летнюю дочь за "четверки"

Женщина в Омской области пойдёт под суд за избиение 8-летней дочери за "четверки" и конфеты, сообщает Следственный комитет.

"Следственными органами СК РФ по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней жительницы поселка Ростовка, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним)", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По мнению следствия, обвиняемая жестоко обращалась с 8-летней дочерью — гимнасткой, избивая ее по малозначительным поводам, передает РИА Новости.

"Так, в ноябре обвиняемая дважды избила девочку, в том числе скакалкой, причинив кровоподтеки, за то, что та без разрешения забрала конфеты у одноклассниц, а также получила "четверку" по математике", — сообщает ведомство.

Согласно заключению психолого-педагогической экспертизы, проведенной в ходе следствия, со стороны матери имеются признаки жестокого обращения с ребенком, выразившиеся в грубом обращении с несовершеннолетней, вербальной и физической агрессии, нанесении физических травм, психологическом насилии в форме унижения достоинства и подавления личности. В результате таких методов воспитания девочка испытывала стресс, установило следствие.

По данным СК, мать раскаялась в содеянном, тем не менее ребенок после возбуждения дела стал проживать с дедушкой.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в ближайшее время будет передано для решения вопроса о направлении в суд, уточняет ведомство.