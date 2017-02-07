В одном из домов в Техасе нашли 24 гремучих змеи

В одном из частных жилых домов в американском городе Абилин, штат Техас, нашли сразу 24 гремучих змеи — одна из них проникла в жилище через унитаз.

Маленький Айзек Макфэдден начал свой день как обычно — с похода в уборную. Но в этот раз он нашел там что-то необычное. В небольшом «комке» в унитазе он вовремя распознал змею. Мама малыша, Касси, послала одного из сыновей за лопатой. В это время змея выползла из унитаза — рептилия оказалась ядовитым гремучником. Мать семейства убила змею, а отец позвонил змееловам из компании Big Country Snake.

Исследовав дом и приусадебный участок, змеелов обнаружил там сразу 24 гада (включая того, что забрался в унитаз). 13 жили в ураганном убежище, 10 под домом (в том числе пятерых детенышей), передает Моя планета.

«Гремучники очень скрытны. Их жизнь зависит от их маскировки. Так что если вы их не видите, это не значит, что их нет», — говорят в компании.