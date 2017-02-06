В столице Кувейта горит здание оперы. ФОТО

Сильный пожар вспыхнул в понедельник в культурном центре имени шейха Джабера аль-Ахмеда, где расположена кувейтская опера, сообщают кувейтские СМИ.

Из здания культурного центра вырываются клубы дыма и языки пламени. К зданию направились пожарные расчеты и автомобили скорой помощи. Причины возгорания пока не известны.

Дом оперы был открыт в столице Кувейта осенью прошлого года. На его строительство было потрачено 775 миллионов долларов, отмечает РИА Новости.