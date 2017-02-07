Пассажирка обвинила авиакомпанию в отказе в перелете из-за глубокого декольте

Пассажирка заявила, что сотрудники американской бюджетной авиакомпании Spirit Airlines сняли ее с рейса из-за глубокого декольте.

Как передает Лента.ру, инцидент произошел перед вылетом лайнера из Нового Орлеана (штат Луизиана) в Форт-Лодердейл (Флорида). Женщина по имени Бренда (ее фамилия не раскрывается) рассказала, что вначале бортпроводники попросили ее прикрыться, так как наряд путешественницы показался им слишком откровенным.

По словам Бренды, было очевидно, что сотрудники лоукостера имели в виду ее декольте. Женщина смутилась и даже надела пальто, но ее в конечном счете все равно попросили выйти из самолета.

Версию 21-летней американки подтвердили и другие следовавшие этим рейсом пассажиры, которые раскритиковали действия стюардесс. Бренда также сказала, что работники лоукостера хотели снять ее с рейса, чтобы освободить место в салоне для их коллеги.

В Spirit Airlines отрицают эти обвинения. «Декольте этой женщины не играло абсолютно никакой роли в том, что ее сняли с рейса», — пояснил представитель авиакомпании. По его словам, Бренде отказали в перелете, потому что она была пьяна и другие пассажиры жаловались на ее поведение.