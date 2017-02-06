Маленькие дети могут перенимать друг у друга черты личности

Маленькие дети могут перенимать друг у друга черты личности. Это доказал эксперимент с дошколятами в возрасте 3-4 лет.

Как передает meddaily.ru, он наглядно показывает, как окружающая среда влияет на становление личности. Исходя из этого, ученые Мичиганского университета говорят: некоторые черты заразительны.



Итак, если друзья исследованных детей были трудолюбивыми экстравертами, то эти черты передавались со временем. А вот тревожность и склонность быстро впадать во фрустрацию не передавались. Полученные результаты демонстрируют, насколько сильно друзья воздействуют на детей.



На самом деле, выводы актуальны и для взрослых. К примеру, Лундский университет установил: неприглядное поведение на работе (если не приглашают кого-то на общую встречу, распускают слухи) может быть заразительным. Когда люди видели, что начальник был груб с подчиненным, остальные тоже начинали подчиненному хамить.