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Маленькие дети могут перенимать друг у друга черты личности
// фото: paidagogos.com
13:43, 06 Feb 2017
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Маленькие дети могут перенимать друг у друга черты личности. Это доказал эксперимент с дошколятами в возрасте 3-4 лет.

Как передает meddaily.ru, он наглядно показывает, как окружающая среда влияет на становление личности. Исходя из этого, ученые Мичиганского университета говорят: некоторые черты заразительны.

Итак, если друзья исследованных детей были трудолюбивыми экстравертами, то эти черты передавались со временем. А вот тревожность и склонность быстро впадать во фрустрацию не передавались. Полученные результаты демонстрируют, насколько сильно друзья воздействуют на детей.

На самом деле, выводы актуальны и для взрослых. К примеру, Лундский университет установил: неприглядное поведение на работе (если не приглашают кого-то на общую встречу, распускают слухи) может быть заразительным. Когда люди видели, что начальник был груб с подчиненным, остальные тоже начинали подчиненному хамить.




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