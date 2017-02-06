Гомеопатия официально признана в России лженаукой

Гомеопатия официально признана лженаукой в России, говорится в меморандуме Комиссии Российской Академии наук по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований, соответствующий документ размещен на сайте Комиссии.

"Комиссия заявляет, что лечение сверхмалыми дозами различных веществ, применяемое в гомеопатии, не имеет научных оснований. Этот вывод опирается на тщательный анализ публикаций в научных изданиях, отчетов о клинических исследованиях, их обобщении и систематических обзорах", - говорится в тексте меморандума.

"Комиссия подтверждает, что принципы гомеопатии и теоретические объяснения механизмов ее предполагаемого действия противоречат известным химическим, физическим и биологическим законам, а убедительные экспериментальные подтверждения ее эффективности отсутствуют. Гомеопатические методы диагностики и лечения следует квалифицировать как лженаучные", - публикуют специалисты свой вердикт. За 200 лет существования, по их мнению, гомеопатия не доказала свою эффективность.

При этом гомеопатия не является безвредной, отмечается в меморандуме: больные тратят значительные средства на недействующие препараты и пренебрегают средствами лечения с подтвержденной эффективностью. Это может приводить к неблагоприятным исходам, в том числе к смерти пациентов, передает newsru.com.

