Жителя Кисловодска спасли от агрессивного котенка

Жителям дома в Кисловодске пришлось обратиться к спасателям, чтобы избавиться от агрессивного слепого котенка, мешавшего им выйти из подъезда, сообщает служба спасения города.

"Вызов поступил от жителя дома на улице Тельмана. Сообщалось о слепом котенке, который ведет себя агрессивно, мешает входу и выходу из подъезда", — говорится в сообщении.

Спасатели пришли на помощь, поймали котенка и передали его хозяйке, передает РИА Новости.