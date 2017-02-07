Роскошный кроссовер Bentley получил 7-местную версию и бриллианты

Представительство Bentley в России объявило о расширении списка опций, доступных для люксового вседорожника Bentayga. Теперь британский кроссовер можно сделать как более практичным, так и еще более роскошным.

Самой важной для вседорожника опцией в Bentley назвали возможность оснастить его тремя рядами сидений: по словам производителя, эта опция делает "Бентэйгу" единственным в мире внедорожником с тремя вариантами расположения кресел. Bentley Bentayga теперь может быть как четырех- или пяти-, так и семиместной. В последнем исполнении крайние сиденья второго ряда складываются вручную, а задние – автоматически, передает АвтоВести.

Передняя панель роскошного внедорожника может быть оснащена не менее роскошным хронометром швейцарской марки Breitling. Оправа часов с перламутровым циферблатом может быть белой или черной, а часовые метки украшены восемью бриллиантами.

Список доступных для отделки интерьера материалов пополнился двумя новыми видами шпона – Liquid Amber и Dark Stained Madrona. Первый из них изготавливается из амбрового дерева, растущего в Северной Америке и дебютировал в качестве отделочного материала для автомобилей Bentley именно на Bentayga. Кроме того, с этого года российские покупатели могут оснастить интерьер "Бентэйги" атмосферной подсветкой с числом оттенков от 6 до 15 и обуть кроссовер в 21-дюймовые колесные диски нового дизайна.

Также в России стал доступен к заказу нашумевший набор для пикника, разработанный дизайнерами из бюро Linley Hamper. Он включает фарфоровую посуду, серебряные столовые приборы, четыре фирменных хрустальных бокала и пробку для вина с символикой марки. Кроме того, в коробке, в которую упаковывается набор, предусмотрено отделение для других фирменных аксессуаров, например, кашемирового пледа от Mulliner.

Цена новых опций для Bentley Bentayga пока публично не называется.