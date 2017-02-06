Формула успеха: учёные рассказали, как получить "Оскар"

Что необходимо актёру для того, чтобы выиграть заветный "Оскар"? Недавнее исследование, проведённое в Школе психологии при Квинслендском университете в Австралии, раскрыло волшебную формулу получения награды.

Ведущий автор исследования Никлас Стеффенс и его коллеги обнаружили, что выбор победителей (в различных категориях) зависит от того, кто именно присуждает награду. Причём важным условием было и то, имели ли эти две группы (получившие "Оскар" и присудившие его) общие интересы, передает Вести.ру.

Практически каждого режиссёра или актёра могут включить в различные категории "Оскара", если выполнен ряд условий (они действуют для создателей фильмов из любых стран), в том числе фильм должен выходить в прокат в Голливуде и включать субтитры на английском языке. Можно предположить, что у всех существуют равные условия. Но, по словам Стеффенса, изучая данные, он увидел немного иную картину.

Он и его коллеги проанализировали 480 номинантов премии "Оскар" и 428 номинантов премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). В анализ вошли номинанты, претендовавшие на победу в категориях "Лучшая мужскую роль" и "Лучшая женская роль" в обеих кинематографических премиях, начиная с 1968 года, включая всех победителей.

Затем исследователи проанализировали, как много номинаций и наград присуждалось "своей группе" артистов (жителям США в случае с "Оскаром" и жителям Великобритании в случае с премией BAFTA) и "чужой группе" артистов (актёрам, которые не были жителями США в случае с "Оскаром", и актёрам, которые не были жителям Великобритании в случае с премией BAFTA). Иными словами, учёные разделили актёров на две группы: "свои" и "не свои".

Результаты показали, что актёрам из США награды вручали чаще остальных, даже в Великобритании. Они получили более половины всех наград в премиях "Оскар" и BAFTA.

Кроме того, актёры чаще всего выигрывали в том случае, если они входили в ту же социальную группу, что и судьи. Например, американские актёры выиграли 52 процента всех кинонаград BAFTA и 69 процентов всех "Оскаров". Британские актёры увезли домой только 18 процентов всех "Оскаров" и 34 процента всех кинонаград BAFTA.

Ещё одним важным фактором успеха является тема фильма. Американские актёры составляли 26 процентов среди лауреатов, чьи работы рассказывали о неамериканской культуре, но среди победителей, в чьих фильмах была показана американская культура, их оказалось 88 процентов. Аналогичные данные можно найти и в британской хронике. Актёры из Великобритании, сыгравшие в фильмах о британской культуре, имели в 20 раз больше шансов выиграть премию BAFTA, чем актёры, показавшие жизнь другой культуры.

Также Стеффенс сделал некоторые прогнозы о том, кто же получит "Оскар" 26 февраля 2017 года. "Очевидно, что не будет никакой случайности в том, что фильм, рассказывающий о жизни исполнителей в Голливуде, – "Ла-Ла Ленд" – получит наибольшее количество наград в США", — заключает учёный.