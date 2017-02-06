Что необходимо актёру для того, чтобы выиграть заветный "Оскар"? Недавнее исследование, проведённое в Школе психологии при Квинслендском университете в Австралии, раскрыло волшебную формулу получения награды.
Ведущий автор исследования Никлас Стеффенс и его коллеги обнаружили, что выбор победителей (в различных категориях) зависит от того, кто именно присуждает награду. Причём важным условием было и то, имели ли эти две группы (получившие "Оскар" и присудившие его) общие интересы, передает Вести.ру.
Практически каждого режиссёра или актёра могут включить в различные категории "Оскара", если выполнен ряд условий (они действуют для создателей фильмов из любых стран), в том числе фильм должен выходить в прокат в Голливуде и включать субтитры на английском языке. Можно предположить, что у всех существуют равные условия. Но, по словам Стеффенса, изучая данные, он увидел немного иную картину.
Он и его коллеги проанализировали 480 номинантов премии "Оскар" и 428 номинантов премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). В анализ вошли номинанты, претендовавшие на победу в категориях "Лучшая мужскую роль" и "Лучшая женская роль" в обеих кинематографических премиях, начиная с 1968 года, включая всех победителей.
Затем исследователи проанализировали, как много номинаций и наград присуждалось "своей группе" артистов (жителям США в случае с "Оскаром" и жителям Великобритании в случае с премией BAFTA) и "чужой группе" артистов (актёрам, которые не были жителями США в случае с "Оскаром", и актёрам, которые не были жителям Великобритании в случае с премией BAFTA). Иными словами, учёные разделили актёров на две группы: "свои" и "не свои".
Результаты показали, что актёрам из США награды вручали чаще остальных, даже в Великобритании. Они получили более половины всех наград в премиях "Оскар" и BAFTA.
Кроме того, актёры чаще всего выигрывали в том случае, если они входили в ту же социальную группу, что и судьи. Например, американские актёры выиграли 52 процента всех кинонаград BAFTA и 69 процентов всех "Оскаров". Британские актёры увезли домой только 18 процентов всех "Оскаров" и 34 процента всех кинонаград BAFTA.
Ещё одним важным фактором успеха является тема фильма. Американские актёры составляли 26 процентов среди лауреатов, чьи работы рассказывали о неамериканской культуре, но среди победителей, в чьих фильмах была показана американская культура, их оказалось 88 процентов. Аналогичные данные можно найти и в британской хронике. Актёры из Великобритании, сыгравшие в фильмах о британской культуре, имели в 20 раз больше шансов выиграть премию BAFTA, чем актёры, показавшие жизнь другой культуры.
Также Стеффенс сделал некоторые прогнозы о том, кто же получит "Оскар" 26 февраля 2017 года. "Очевидно, что не будет никакой случайности в том, что фильм, рассказывающий о жизни исполнителей в Голливуде, – "Ла-Ла Ленд" – получит наибольшее количество наград в США", — заключает учёный.
Комментарии
- Гомеопатия официально признана в России лженаукой
- Маленькие дети могут перенимать друг у друга черты личности
- В Оксфорде назвали три вероятные причины конца света
- Ученые: работать больше 39 часов в неделю опасно для здоровья
- Врачи предупреждают: не всё можно есть на голодный желудок
- Ученые: Земля невольно "делится" с Луной кислородом
- Затерянный микроконтинент нашли на дне Индийского океана
- Геофизики спрогнозировали катастрофу к 2050 году
- Традиционное лечение малярии становится неэффективным
- Ученые обнаружили признаки жизни после смерти
- "Вдруг что-то террористическое": жители уральского города испугались табличек со шрифтом Брайля
- В Иркутске 10-летняя девочка спасла провалившуюся под лед подругу
- СМИ: Найденная мертвой в лесу москвичка оставила записку
- Напавший с ножом на прохожих в центре Лондона признал свою вину
- В Стокгольме взорвали автомобиль начальника полиции
- У секретаря Молдавской митрополии украли 45 тысяч леев
- Полиция: в английском Суиндоне в неделю открываются по 30 временных борделей
- Британский вор застрял в окне туалета на втором этаже
- СМИ: в Бельгии сотрудникам компании вшили под кожу электронные ключи
- В Китае в парке аттракционов погибла 13-летняя девочка
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Вас будут волновать вопросы материального характера. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Вы сможете сделать много намеченных дел.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вероятны бытовые хлопоты.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. В голову придут плодотворные идеи.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Возможны приятные приключения. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с электроприборами.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул