Трое уроженцев Подмосковье взломали дверь одной из квартир на улице Вишняковской и вынесли имущество на сумму около 80 тысяч рублей. Добычу они погрузили в машину и попытались скрыться, но полицейские организовали погоню и стреляли в воздух.

Воров удалось поймать, выяснилось, что двое из них ранее были судимы. Сейчас они помещены под стражу, сообщает Вести.ру.