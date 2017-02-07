В похоронном бюро в Иркутске организовали казино

Следователи Иркутска возбудили уголовное дело по факту организации и проведения азартных игр. Подпольное казино силовики обнаружили в здании, где оказывались ритуальные услуги.

"На первом этаже дома и прилегающей территории располагалось ритуальное агентство, а само игорное заведение находилось на втором этаже", - сообщает официальный сайт областного управления СК РФ. Ведомство также опубликовало кадры оперативной съемки.

"На доме установлена вывеска ритуального агентства (по предварительной информации, указанная организация в настоящее время не работает; фактически деятельность по гравировке и продаже надгробных плит, а также похоронных венков осуществляет другая фирма, а вывеска осталась от прежних арендаторов)", - говорится в пресс-релизе.

В ходе обыска было изъято 23 игровых аппарата, стол для покера, игральные карты, фишки, полотно для покерного стола. В помещении в момент появления оперативников находились посетители и персонал игорного заведения.

В ходе обыска были изъяты денежные средства и документация, относящаяся к деятельности казино, передает newsru.com.