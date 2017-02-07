Петербуржец прошел вокруг света за два года

Россиянин Сергей Лукьянов из Петербурга потратил около миллиона рублей на свое пешее путешествие вокруг света, которое длилось около двух лет.

Путешественник Лукьянов, ранее занимавшийся спортивной ходьбой, прошел 23 тысячи километров за 22 месяца. Он начал свой путь из Петербурга 1 апреля 2015 года, а 8 августа текущего года оказался в столице Олимпийских игр Рио-де-Жанейро. Ранним утром 4 февраля Лукьянов закончил кругосветное путешествие, которое продолжалось около двух лет, вернувшись на родину, передает РИА Новости.

"За время путешествия посетил 21 страну, сколько потратил денег, наверное, знает моя жена… Примерно около миллиона рублей", — сказал Лукьянов.

Всего путешественнику пришлось сделать два перелета, один из Сингапура в Чили, другой — из Рио в Россию. В гостиницах Лукьянов не ночевал, коротал ночи где придется, а как-то раз ночевал в сугробе. С собой петербуржец взял минимум вещей — помимо туристического снаряжения, необходимой одежды и смартфона, с собой была аптечка. В обычный рацион Лукьянова входили сушеное мясо и сыр. Петербуржец преодолевал расстояния под музыку групп "Ласковый май", Deep Purple и ВИА "Веселые ребята".

"Сейчас я понимаю, что человек безграничен, главное — не бояться. Иногда 16 часов приходилось идти без остановки, за это время где-то удалось преодолевать 80 километров", — сказал путешественник.

По его словам, в пути, помимо экстремальных условий, приходилось сталкиваться и с другими трудностями — например, с местным криминалом.

"Злым людям в России можно поставить бутылку водки и договориться о мировой. Но в других странах так не получается. Например, в Южной Америке было несколько попыток меня ограбить. Теперь туда ни ногой, там могут с тобой днем попить молока, а ночью прийти и ограбить. Потом с опытом начал привязывать к себе рюкзак во время ночевки, прятать деньги и документы", — рассказал Лукьянов.

Больше всего Лукьянову понравилось в Малайзии, Таиланде, где его поразила гостеприимность местных жителей, при этом очень удивил социальной жизнью Китай, восхитила природа Южной Америки и Африки. "А вернуться всегда хотелось в родное место, в Петербург", — сказал Лукьянов.

Среди планов на будущее он назвал написание книги о путешествии.