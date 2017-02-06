В шведской столице в ночь на понедельник, 6 февраля, взорвали автомобиль, принадлежащий начальнику полиции стокгольмского пригорода Уппсала. В результате инцидента никто не пострадал. Полиция устанавливает возможные причины произошедшего.
По данным шведского телеканала SVT, взрыв произошел в полночь в одном из жилых районов на севере Стокгольма. Хотя автомобиль был припаркован рядом с домом, в результате инцидента никто не пострадал.
Машину отбуксировали с места происшествия для проведения расследования, сообщил представитель стокгольмской полиции Матс Эрикссон. В настоящее время ее исследуют взрывотехники.
Тем временем правоохранители начали предварительное расследование по факту преступления против общественной безопасности. Подозреваемых в деле пока нет. "Это серьезно, когда сотрудник полиции подвергается таким типам угроз", - отметил Эрикссон.
Полицейские пытаются установить возможные мотивы происшествия, сообщает шведская редакция The Local. "Сейчас мы ничего не можем исключать, но мы работаем над тем, чтобы попытаться выяснить, что могло быть мотивом для взрыва", - заявила пресс-секретарь полиции Уппсалы Лиза Саннервик.
Сведений о том, получал ли ранее полицейский, которому принадлежала машина, угрозы в свой адрес, пока нет. В отношении сотрудника полиции и его семьи приняты меры безопасности, передает newsru.com.
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Би-би-си, Сеул