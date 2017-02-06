Напавший с ножом на прохожих в центре Лондона признал свою вину

19-летний житель юго-западного Лондона Закария Булхан признал свою вину в убийстве американской туристки и ранении еще пяти человек, на которых он напал с ножом на площади Рассел-сквер в центре британской столицы в августе прошлого года.

Булхан согласился признать себя виновным в непредумышленном убийстве на почве психического расстройства, а также в ранении людей. Ранее ему были предъявлены обвинения в умышленном убийстве и покушении на убийство, однако суд учел его признательные показания, сообщает ВВС.

Закария Булхан - гражданин Норвегии родом из Сомали. В 2002 году он переехал в Британию и вплоть до своего ареста жил на юге Лондона с матерью и сестрой.

Судьи приняли к сведению, что в момент нападения у Булхана случился острый приступ параноидальной шизофрении.

Сообщение о нападении поступило в полицию поздно вечером 3 августа прошлого года. Позвонившие в полицию сказали, что неизвестный мужчина на Рассел-сквер рядом с Британским музеем нападает с ножом на прохожих.

В результате этой атаки скончалась гражданка США, еще пять человек - главным образом туристы из США, Австралии и Израиля, получили ранения. К настоящему моменту они уже поправились.