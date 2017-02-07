СМИ: Найденная мертвой в лесу москвичка оставила записку

Молодая москвичка Наталья Меламед, найденная в Красногорском лесопарке, оставила предсмертную записку, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в записке "девушка заявляет, что уход из жизни — ее обдуманный шаг, поэтому просит никого не винить". Кроме того, в последнем послании девушка попрощалась со своими близкими.

Официально эту информацию правоохранительные органы не комментируют, отмечает РИА Новости.

История пропажи Натальи Меламед (1993 года рождения) вызвала большой общественный резонанс в Москве. 24 января девушка без объяснения причин ушла из дома на улице Митинской и пропала, к ее поискам подключились более 700 человек. В минувшую пятницу ее нашли мертвой в Красногорском лесопарке.

Ранее в Следственном комитете заявили, что на теле девушки не было признаков насильственной смерти. По данным источника РИА Новости, девушка могла умереть от переохлаждения. Для выяснения точной причины смерти назначена экспертиза.