В Иркутске 10-летняя девочка спасла провалившуюся под лед подругу

В Иркутске школьница вытащила из воды тонущую одноклассницу. Подруги катались с горки у набережной Ангары. Одна из них решила выйти на лед, и тот не выдержал вес ребенка. Однако подруга не растерялась: у десятилетней девочки хватило сил вытащить одноклассницу из воды.

"Она упала сразу в воду, сказала: "Помоги!" Я взяла толстую палку, я вспомнила правила безопасности и пошла ползком. Я с первого раза ее не подняла, а со второго раза подняла, спасла", — рассказывает ученица 4 класса.

Все действия девочка запомнила на уроке ОБЖ. За месяц до этого происшествия в класс приходили спасатели. Сотрудники ГИМС рассказывали, как именно вести себя зимой на водоемах, так что девочка в чрезвычайной ситуации действовала точно по инструкции, передает Вести.ру.

Региональное управление МЧС собирается представить иркутянку Арину Мокину к награде, документы уже отправили в Москву. Ей вручат медаль "За спасение погибающих на водах". В школе уже выпустили стенгазету, на которой Арину назвали героем.