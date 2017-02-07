16 часов в небе: самолет Qatar Airways совершил самый длительный в истории полет

Самолет Boeing-777 авиакомпании Qatar Airways, совершавший самый длительный в истории полет, приземлился в Новой Зеландии спустя более 16 часов после вылета.

"Мы официально приземлились в Окленде", — написал авиаперевозчик в Twitter. Как сообщает Guardian, самолет сел на несколько минут раньше запланированного времени.

Воздушное судно отправилось из аэропорта Дохи в 05:10, 5 февраля, и должно было приземлиться в новозеландском Окленде в 07:30 в понедельник. Время полета должно было составить 16 часов 20 минут, однако, ввиду смены часовых поясов, полет должен был "продлиться" полтора дня.

Как сообщается, уже в 2018 году рекорд Qatar Airways будет побит сингапурскими авиалиниями, которые планируют начать полеты по маршруту Сингапур — Нью-Йорк без остановок. До этого самым длительным считался перелет из Дубая в Окленд, передает РИА Новости.