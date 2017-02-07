Крупнейшая в мире парусная яхта отправилась к российскому миллиардеру

Крупнейшая в мире парусная яхта Sailing Yacht A, которая была построена для российского миллиардера Андрея Мельниченко, покинула порт немецкого города Киль. Официальная передача судна владельцу состоится ближе к середине года. Об этом сообщило в понедельник, 6 февраля, агентство dpa.

Из Киля судно отправилось на юг Испании, но маршрут будет изменен с учетом больших габаритов яхты, отмечает телеканал NDR. Высота мачт - около 100 метров над уровнем воды - не позволит судну проплыть под десятью мостами Кильского канала, соединяющего Балтийское и Северное моря, а также под датским мостом Большой Бельт и Эресуннским мостом, соединяющим столицу Дании Копенгаген и шведский город Мальмё.

Единственная возможность для Sailing Yacht A покинуть Балтийское море в направлении Испании - узкий и мелкий проход Дрогден, сообщает NDR. Здесь яхта сможет пройти благодаря тому, что в этом месте Эресуннский мост переходит в тоннель.

Длина Sailing Yacht A - 143 метра, ширина - 25 метров. Яхта построена на кильской верфи компании Nobiskrug. Предполагаемая стоимость судна составляет около 400 млн евро, передает dw.com.