По словам Софрони, долги управления экономическим агентам уже достигли 17 миллионов леев. В подобной ситуации оказались и другие муниципальные структуры. Мэр Дорин Киртоакэ предложил для решения проблемы ликвидировать или объединить управления капстроительства, сельского хозяйства и продовольствия, а также экономическое и экологическое.

"В этом году будет ряд реорганизаций. Речь идет о закрытии ряда управлений, предприятий и подразделений, которые стали бесполезны. Не исключено, что этот процесс затронет и управление капитального строительства. У нас нет возможности претендовать на нечто большее и лучшее, придется решать задачи в имеющихся условиях и действительно затянуть пояс", - заявил мэр Кишинёва Дорин Киртоакэ.