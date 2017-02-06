Суд в Астрахани вынес первый приговор по статье "несообщение о преступлении" из антитеррористического "пакета Яровой". Житель города Улугбек Гафуров приговорен к штрафу в 70 тыс. рублей за то, что не сообщил о знакомом, прошедшем подготовку у боевиков в Ираке.
"Установлено, что он, обладая достоверной информацией о том, что его знакомый прошел подготовку в лагере боевиков, а позже воевал на стороне террористов, не сообщил об этом в правоохранительные органы", - цитирует Интерфакс представителя областной прокуратуры Юлии Свитиной. Гафуров, как сообщается, признал свою вину.
По данным прокуратуры Астраханской области, это первый приговор в России, вынесенный по статье "несообщение о преступлении" (205.6 УК РФ), которая появилась в Уголовном кодексе после принятия в 2016 году "пакета Яровой".
Пакет антитеррористических законов, разработанных депутатами Госдумы Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, был подписан президентом России Владимиром Путиным 7 июля этого года, напоминает ВВС.
По данным суда, Гафуров не сообщил правоохранителям о своем знакомом - гражданине Киргизии Равшане Акбарове, который в декабре был приговорен окружным военным судом в Ростове-на-Дону к восьми годам колонии строгого режима за "участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом".
Акбаров, по данным ФСБ, в 2015 году добровольно прошел подготовку в центре запрещенной в России экстремистской группировки "Исламское государство" в иракском Мосуле, после чего он вступил в группировку "Джамаат Катиба Гураба", подчиняющуюся ИГ.
Первое уголовное дело за недоносительство было возбуждено в Чечне в середине января: следователи заподозрили жителя Грозного в том, что он знал, но не сообщил правоохранительным органам о намерениях своего знакомого примкнуть к джихадистам в Сирии.
Правозащитники заявляли, что законы из "пакета Яровой" нарушают базовые принципы Конституции России, в том числе право граждан на неприкосновенность частной жизни. Статья "несообщение о преступлении" вводит ответственность за недоносительство о подготовке или совершении террористических преступлений.
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