Подробности трагедии семьи из Оргеевского района

Пятимесячный ребенок из села Миток Оргеевского района умер в больнице от пищевого отравления. Его сестра-близнец попала в реанимацию. Точную причину отравления врачи пока назвать не могут. Предполагается, что дети отравились йогуртом или колодезной водой.

Первым в больницу доставили мальчика - в критическом состоянии. Через два часа он скончался, а вскоре привезли его сестру с теми же симптомами. Врачи не исключают, что причиной отравления стала вода, которой мать разбавляла молоко.

"Клинические проявления указывают на пищевое отравление. Возможно, нитратами, содержащимися в водопроводной воде. Водой разбавляли молоко и йогурт. В пять месяцев ребенка следует кормить материнским молоком или специальными смесями. Ни в коем случае не йогуртом", - заявила врач Валентина Брэтеску.

Родственница матери подтвердила, что детям давали молоко, разбавленное колодезной водой.

"Молоко разбавляли, чтобы понизить жирность. А йогурт добавляла для вкуса. Йогурт начали добавлять неделю назад", - заявила пресс-секретарь ИП Оргеева Диана Максим.

Полиция начала расследование, сейчас ждут результатов судмедэкспертизы: "Если выяснится, что состав преступления есть, будет открыто уголовное дело".

В прошлом году в этой же семье от пневмонии умер шестилетний мальчик. Матери – 31 год, отец - иностранец, который сейчас находится в Турции.