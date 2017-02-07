По подозрению в мошенничестве задержаны госслужащие

Двоих госслужащих задержали по обвинению в мошенничестве почти на 40 млн леев.

Замначальника территориального кадастрового офиса Кишинева и главный бухгалтер экспериментально-технологической станции "Кодру" четыре года "водили за нос" двух человек, обещая покровительство.

Следователи полагают, что чиновники обещали способствовать в приватизации земельных участков. Но, получив крупную взятку, обещание так и не выполнили. Пострадавшие обратились в прокуратуру.

Одного из задержанных уже поместили под стражу на месяц. Того же прокуроры требуют для второго обвиняемого. Следователям предстоит установить всех причастных к мошеннической схеме.

Виновным грозит до 15 лет тюрьмы с запретом занимать определенные должности на срок до 5 лет.