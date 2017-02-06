Белорусские БМП на учениях замаскировали газетами

Боевые машины пехоты 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады белорусской армии во время учений замаскировали при помощи газет.

Фотографию трех БМП, обклеенных газетными страницами, опубликовал веб-сайт официальной белорусской военной газеты "Во славу Родины".

Черно-белые газетные полосы, наклеенные на БМП, вполне успешно имитируют так называемый пиксельный камуфляж (составленный из пятен прямоугольной формы) - газетная страница также состоит из белого фона, темно-серых прямоугольников фотографий и светло-серых "пятен" текста.

Цифровой, или пиксельный, камуфляж все чаще используется в последние годы во всем мире. В частности, его активно применяют для маскировки бронетехники в Народно-освободительной армии Китая, отмечает ВВС.

Агентство военных новостей "Ваяр", чей автор написал заметку и сделал снимок, не уточняет, какую именно газету использовали мотострелки для камуфляжа, но в тексте говорится, что на полигон регулярно доставляются свежие выпуски газеты "Во славу Родины".

"Умение мыслить и действовать самостоятельно позволяет младшим командирам более уверенно и оперативно решать поставленные задачи. Полигон был и остается лучшей школой армейской выучки - как для солдата, так и для командира", - цитирует газета "Во славу Родины" слова командира механизированного батальона гвардии майора Руслана Гловацкого.