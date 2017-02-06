Боевые машины пехоты 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады белорусской армии во время учений замаскировали при помощи газет.
Фотографию трех БМП, обклеенных газетными страницами, опубликовал веб-сайт официальной белорусской военной газеты "Во славу Родины".
Черно-белые газетные полосы, наклеенные на БМП, вполне успешно имитируют так называемый пиксельный камуфляж (составленный из пятен прямоугольной формы) - газетная страница также состоит из белого фона, темно-серых прямоугольников фотографий и светло-серых "пятен" текста.
Цифровой, или пиксельный, камуфляж все чаще используется в последние годы во всем мире. В частности, его активно применяют для маскировки бронетехники в Народно-освободительной армии Китая, отмечает ВВС.
Агентство военных новостей "Ваяр", чей автор написал заметку и сделал снимок, не уточняет, какую именно газету использовали мотострелки для камуфляжа, но в тексте говорится, что на полигон регулярно доставляются свежие выпуски газеты "Во славу Родины".
"Умение мыслить и действовать самостоятельно позволяет младшим командирам более уверенно и оперативно решать поставленные задачи. Полигон был и остается лучшей школой армейской выучки - как для солдата, так и для командира", - цитирует газета "Во славу Родины" слова командира механизированного батальона гвардии майора Руслана Гловацкого.
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Би-би-си, Сеул