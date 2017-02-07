Тело женщины в ковре больше месяца пролежало под окнами многоэтажки

Убийство 52-летней жительницы п. Коашва Мурманской области произошло в конце декабря. По версии следствия, женщина поссорилась со своим сожителем, который схватил нож и ударил её. Потерпевшая получила смертельное ранение и скончалась на месте.

Сожитель же покинул квартиру, но через несколько дней вернулся, чтобы избавиться от тела. Он замотал убитую в ковер и выкинул её из окна квартиры с пятого этажа прямо в глубокий сугроб, планируя позже унести её в лес.

Однако осуществить задуманное мужчина так и не смог. Больше месяца тело пролежало в сугробе под окнами пятиэтажки, где никто из местных жителей его не замечал.

"О пропаже женщины заявили её родственники. Правоохранительными органами был организован розыск, опрошены знакомые женщины, в том числе и её 47-летний сожитель. В ходе грамотно спланированных действий правоохранителей он сознался в убийстве и показал, где лежит тело", - СУ СКР по Мурманской области.