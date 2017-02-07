По словам 33-летней модели Миранды Керр, её 26-летний будущий муж Эван Шпигель строго придерживается традиций, поэтому влюблённые вот уже три года ограничиваются только объятиями и поцелуями. Об этом сообщают Дни.ру.

Миранда также рассказала, что Эван не по возрасту серьёзен, ответственен и к семейной жизни полностью готов. Он не ходит по вечеринкам, рано ложится спать и работает даже на пляже.

Впрочем, Миранду отсутствие секса печалит не слишком сильно. Девушка уже воспитывает сына от первого брака с актёром Орландо Блумом.

Cosmopolitan