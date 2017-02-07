Адвокат Валериан Мынзат, задержанный на прошлой неделе за мошенничество, поддерживает дружеские и деловые отношения с Ренато Усатым, который скрывается от молдавского правосудия в Москве. Об этом пишет в свеом блоге Вячеслав Балакчи. Он известен журналистскими расследованиями причастности бельцкого мэра к покушению на убийство Германа Горбунцова и захвату одного из столичных торговых центров.
Как пишет Вячеслав Балакчи, Мынзат и Усатый свою дружбу не афишируют. Объединяет их страсть к ночным клубам и бизнес. Нередко их совместные дела сводились к мошенничеству, за что Мынзат и попал в следственный изолятор.
По данным прокуроров, Валериан Мынзат взял 20 тысяч евро у женщины за ускорение перевода ее мужа из российской тюрьмы в молдавскую. Как утверждает блогер, именно беглый мэр Ренато Усатый, известный связями с криминальным авторитетом Григорием Карамалаком по кличке «Болгар», должен был решать вопрос о переводе.
Балакчи пишет, что Усатый пообещал Мынзату использовать свои связи в российском преступном мире и Кремле. Для пущей убедительности он напомнил о своем успешном участии в переводе киллера Виталия Прока из Москвы в Бухарест.
Однако обещания Усатый не сдержал, и адвокат, известный своей тягой к роскоши и богатству, был вынужден вернуть деньги. Часть гонорара он успел потратить -
в ночном клубе с мэром Бельц, поэтому из полученных 20 тысяч евро возвратил только 50 тысяч леев.
Блогер утверждает, что Мынзат, который сейчас находится под следствием, готов дать признательные показания, но опасается Усатого, у которого есть связи в группировке вора в законе Владимира Москальчука по кличке "Макена", довольно влиятельного в тюрьмах.
В ответ на вопрос об отношениях Мынзата и Усатого, глава Прокуратуры по борьбе с коррупцией Виорел Морарь отметил, что пока идет уголовное следствие, он не может оглашать детали этого дела.
Ранее пресса писала о связях Ренато Усатого и с приближенными криминального авторитета Григория Карамалака, в том числе Георгием Назаруком, известным как «Жора». В 2016 году он вымогательством отнял сотни тысяч долларов у предпринимателя из Молдовы, переехавшего в Россию.
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Би-би-си, Сеул