"Гламурный" адвокат Валериан Мынзат дружен с Ренато Усатым

Адвокат Валериан Мынзат, задержанный на прошлой неделе за мошенничество, поддерживает дружеские и деловые отношения с Ренато Усатым, который скрывается от молдавского правосудия в Москве. Об этом пишет в свеом блоге Вячеслав Балакчи. Он известен журналистскими расследованиями причастности бельцкого мэра к покушению на убийство Германа Горбунцова и захвату одного из столичных торговых центров.

Как пишет Вячеслав Балакчи, Мынзат и Усатый свою дружбу не афишируют. Объединяет их страсть к ночным клубам и бизнес. Нередко их совместные дела сводились к мошенничеству, за что Мынзат и попал в следственный изолятор.

По данным прокуроров, Валериан Мынзат взял 20 тысяч евро у женщины за ускорение перевода ее мужа из российской тюрьмы в молдавскую. Как утверждает блогер, именно беглый мэр Ренато Усатый, известный связями с криминальным авторитетом Григорием Карамалаком по кличке «Болгар», должен был решать вопрос о переводе.

Балакчи пишет, что Усатый пообещал Мынзату использовать свои связи в российском преступном мире и Кремле. Для пущей убедительности он напомнил о своем успешном участии в переводе киллера Виталия Прока из Москвы в Бухарест.

Однако обещания Усатый не сдержал, и адвокат, известный своей тягой к роскоши и богатству, был вынужден вернуть деньги. Часть гонорара он успел потратить -

в ночном клубе с мэром Бельц, поэтому из полученных 20 тысяч евро возвратил только 50 тысяч леев.

Блогер утверждает, что Мынзат, который сейчас находится под следствием, готов дать признательные показания, но опасается Усатого, у которого есть связи в группировке вора в законе Владимира Москальчука по кличке "Макена", довольно влиятельного в тюрьмах.

В ответ на вопрос об отношениях Мынзата и Усатого, глава Прокуратуры по борьбе с коррупцией Виорел Морарь отметил, что пока идет уголовное следствие, он не может оглашать детали этого дела.

Ранее пресса писала о связях Ренато Усатого и с приближенными криминального авторитета Григория Карамалака, в том числе Георгием Назаруком, известным как «Жора». В 2016 году он вымогательством отнял сотни тысяч долларов у предпринимателя из Молдовы, переехавшего в Россию.