По словам главы государства, страна нуждается в «прозрачном» правительстве, «которое работает предсказуемо при свете дня, а не ночью украдкой». Заявление прозвучало в то время как сотни тысяч протестующих на улицах Бухареста потребовали отставки правительства после скадальных поправок в Конституцию.

Йоханнис добавил, что большинство румын теперь полагают, что их государство развивается в неверном направлении.