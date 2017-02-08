Погода резко меняется. На Молдову надвигается циклон, который принесет мороз и снегопады. Синоптики объявили желтый код метеоопасности, предупреждение вступило в силу уже минувшей ночью.
Сообщается, что местами выпадет до 15 литров осадков на квадратный метр. Скорость ветра достигнет 80-ти километров в час.
На дорогах образуется гололедицы, возможны заносы.
Также к 9-му февраля среднесуточная температура воздуха упадет сразу на 10-15 градусов.
К концу недели столбики термометров в северный районах опустятся до минус 13, на юге - до минус 11. Ночью - до 20 градусов мороза.
Комментарии
- Жёлтый код метеоопасности из-за мороза
- Скандинавский антициклон возвращает в Молдову трескучий мороз
- В Молдове объявлен желтый код метеоопасности
- Более 100 человек погибли в Афганистане из-за лавин и буранов
- На Аравийском полуострове выпал снег
- По Норильску прошлась "черная пурга". ВИДЕО
- Пальмы против молний: в Бангладеш нашли способ уменьшить число трагедий
- Молдова находится в зоне риска наводнений
- Техасский торнадо унёс ванну с пожилой женщиной
- Около 30 детей погибли из-за холодов на севере Афганистана
- В ДНР погиб командир батальона "Сомали" Гиви
- Желтый код метеоопасности действует по всей стране: морозы достигнут -20
- Клаус Йоханнис: Румыния находится в кризисе и нуждается в новом правительстве
- "Гламурный" адвокат Валериан Мынзат дружен с Ренато Усатым
- Максимальные цены на горючее от НАРЭ
- "Гламурный" адвокат Валериан Мынзат дружен с Ренато Усатым
- Будущий муж Миранды Керр три года отказывал ей в сексе до свадьбы
- Тело женщины в ковре больше месяца пролежало под окнами многоэтажки
- Максимальные цены на горючее от НАРЭ
- В ДНР погиб командир батальона "Сомали" Гиви
- Активист партии "Платформа DA" поймали пьяным за рулем. ВИДЕО
- В лесу нашли тело пропавшей неделю назад москвички: вероятно, она замерзла насмерть
- Врачи извлекли из черепа женщины живого таракана. ВИДЕО
- Стюардесса спасла жертву торговли людьми с помощью записки в туалете
- Андрей Нэстасе: У Jurnal TV нет денег на дальнейшее существование
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Выгодно покупать валюту.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Возможны приятные приключения. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Вы сможете сделать много намеченных дел.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вероятны бытовые хлопоты.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Возможны проблемы с пищеварением. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. В голову придут плодотворные идеи.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День вряд ли будет богат событиями. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул