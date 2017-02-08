Желтый код метеоопасности действует по всей стране: морозы достигнут -20

Погода резко меняется. На Молдову надвигается циклон, который принесет мороз и снегопады. Синоптики объявили желтый код метеоопасности, предупреждение вступило в силу уже минувшей ночью.

Сообщается, что местами выпадет до 15 литров осадков на квадратный метр. Скорость ветра достигнет 80-ти километров в час.

На дорогах образуется гололедицы, возможны заносы.

Также к 9-му февраля среднесуточная температура воздуха упадет сразу на 10-15 градусов.

К концу недели столбики термометров в северный районах опустятся до минус 13, на юге - до минус 11. Ночью - до 20 градусов мороза.

Также сегодня паромная переправа таможенного пункта Сороки временно приостановила свою деятельность в связи с обледенением Днестра. По этой же причине не работает и КПП Косэуць. А таможенный пункт Тудора-Староказачье временно обесточен, в связи с чем на КПП ограничен въезд грузового транспорта.