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В ДНР погиб командир батальона "Сомали" Гиви
// фото: Интерфакс
09:55, 08 Feb 2017
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Командир батальона "Сомали" Михаил Толстых, известный как "Гиви", погиб в результате теракта, сообщил представитель министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Теракт произошел около 6 часов утра, рассказали в ведомстве. По сообщениям источников, полковник погиб при взрыве у себя в кабинете.

"Это продолжение террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса. На месте теракта работает следственная группа", — заявил представитель оборонного ведомства, пишет РИА Новости.

В министерстве добавили, что в ДНР усилены меры безопасности, и призвали жителей сохранять спокойствие, а в случае выявления подозрительных лиц сообщать об этом в органы госбезопасности.

Ранее в прессе появилась информация о том, что командир батальона принимал участие в столкновениях в районе Авдеевки и получил легкое ранение.

Полковник Михаил Толстых родился в Иловайске 19 июля 1980 года. Прозвище "Гиви" он выбрал себе во время службы в украинской армии. После государственного переворота на Украине Толстых стал одним из активистов движения за самоопределение восточных регионов страны. Когда украинские войска начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, он получил звание командира и участвовал в боях за Славянск и Иловайск, а также за аэропорт Донецка. На Толстых несколько раз совершали покушения. "Гиви" получил орден героя ДНР и другие награды, в том числе два георгиевских креста и медаль "За оборону Славянска".  

В октябре 2016 года в Донецке был убит один из командиров ополчения самопровозглашенной ДНР Арсен Павлов, также известный как "Моторола".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.




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