Российские националисты, готовившие осенью 2016 года убийство премьер-министра Черногории Мило Джукановича и государственный переворот, проводили подрывную деятельность и на территории Молдовы в 2014 году.
Дестабилизация Молдовы готовилась к 27 июня 2014 года, когда в Кишиневе была назначена дата подписания Соглашения об Ассоциации с Европейским союзом, пишет deschide.md.
Среди диверсантов, готовивших переворот в Черногории, два россиянина - Эдуард Широков и Владимир Попов. Власти Подгорицы объявили их в международный розыск. Как сообщали СМИ, россияне, предположительно связанные с Государственным разведывательным управлением РФ (ГРУ), были знакомы лидером националистической организации «Сербские волки» Александром Синджеличем. Из его показаний следовало, что россияне осуществляли «общее руководство операцией». Синджелич познакомился с ними, «судя по всему», во время боевых действиях на востоке Украины.
Целью ГРУ и «Сербских волков» было помешать Черногории вступить в НАТО и не допустить прихода прозападной власти в стране. По мнению Кремля, это бы ослабило наступление России на Балканы и укрепило бы антироссийскую платформу.
Те же цели преследовались в Молдове. В 2014 году Москва, чтобы поставить под угрозу подписание Соглашения РМ-ЕС, разработала несколько сценариев, начиная от волны гражданского недовольства в Гагаузии и заканчивая подкупом депутатов в молдавском парламенте.
30 мая 2014 года в 12.53 в Молдову прибыл никто иной, как Владимир Попов. Несколько дней он курсировал между тремя городами Кишиневом, Тирасполем и Комратом, а уже 5 июня в 12.08 вылетел из Кишинева. Оба рейса выполнялись самолетом S7.
Случайность ли, но именно 5 июня в Бельцах прошло секретное совещание ряда общественных деятелей, которые выступили против подписания Соглашения. На встрече, которая весьма заинтересовала Службу информации и безопасности РМ (СИБ), присутствовали на тот момент башкан Гагаузии Михаил Формузал, лидер партии «Патриоты Молдовы» Михаил Гарбуз, епископ Бельцкий и Фэлештский Маркелл, а также глава многих «молдовенистских» организаций Вячеслав Пержу.
Издание Deschide.MD писало тогда, что группа диверсантов разработала подробный план по дестабилизации ситуации в Молдове, который должен был привести к вооруженному восстанию против власти. Целью диверсии было провозглашение Молдавской Федерации с четырьмя субъектами: Кишиневом, Бельцами, Комратом и Тирасполем.
Однако сценарий провалился. В начале июня 2014 года активные действия ГРУ удалось сорвать. Агенты российского разведуправления совместно с башканом автономии Михаилом Формузалом и главой Управления молодежи и спорта Гагаузии Анатолием Кара намеревались создать на юге Молдовы военизированные отряды и начать операцию аналогичную той, что на Востоке Украины. В то время были арестованы или объявлены в розыск ряд людей, которые прошли спецподготовку на территории военной базы близ города Аксай в Ростовской области. На «курсах» бойцы изучали военную медицину, отрабатывали нападение на защищенные объекты, ведение боя в городских и полевых условиях, строительство баррикад, противодействие силовым органам, а также умение обращаться с огнестрельным оружием, гранатами и «коктейлем Молотова». Любопытно, что за подготовку «гагаузских диверсантов» в 2014 году отвечали те же лица, которые были замешаны в попытке госпереворота в Черногории осенью 2016 года. Среди прочего, британская газета The Guardian писала, что глава Совета Безопасности РФ Николай Патрушев совершал визит в Сербию и якобы извинился за попытку госпереворота. Российский МИД опроверг эту информацию.
Задержанные летом 2014 года оказались трое уроженцев Комрата: Василе Мавроди, Дмитрий Кузнецов и Вячеслав Урум. Первых двух задержали 26 июня в рамках совместной операции СИБ и Генпрокуратуры. Урума поймали на границе с Украиной, на пограничном пункте Бессарабка. В августе прокуратура сообщила, что двое задержанных осуждены на пять лет условно.
Среди лиц, обвиняемых в организации военного формирования летом 2014 года, числится и депутат фракции ПСРМ Федор Гагауз. Источники редакции Deschide.MD сообщили, что сразу после ареста диверсантов, Гагауз отправился в Москву, откуда вернулся с крупной суммой денег, чтобы оплатить услуги адвокатов для троих задержанных. 4 августа СМИ опубликовали аудиозапись разговора между Анатолием Кара и людьми из окружения Михаила Формузала. Разговор касался Мавроди, Кузнецова и Урума.
В мае-июне 2014 года Владимир Попов тайно находился на территории Молдовы, его заметили в Тирасполе и Комрате. Он проводил оценку ситуации для дальнейшей подготовки к блокированию подписания Соглашения между Молдовой и ЕС. Однако на фоне событий в Украине и действий молдавских силовых структур сценарии были свернуты.
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Би-би-си, Сеул