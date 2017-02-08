ЕБРР собирается инвестировать в различные молдавские проекты

ЕБРР заинтересован в развитии целого ряда инвестиционных проектов в различных социально-экономических областях в РМ, особенно в энергетической и банковской сферах и секторе инфраструктуры. Это заявление было сделано в Лондоне на встрече спикера Андриана Канду с первым вице-председателем ЕБРР Филом Беннеттом, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на пресс-службу законодательного форума.

«В прошлом году мы продемонстрировали политическую волю в плане осуществления реформ и в этом году удвоим усилия, показав действия и результаты. Существует политическая воля, существует открытость, чтобы изменить ситуацию, и есть уверенность в том, что мы можем стабилизировать банковский сектор и создать привлекательную и безопасную для инвесторов среду», - сказал Андриан Канду. Он отметил полную открытость парламентского большинства в том, что касается необходимой корректировки законодательства, в том числе для образцового внедрения инфраструктурных проектов.

Фил Беннетт заявил, что финансовое учреждение заинтересовано в поддержке прямых иностранных инвестиций в РМ. «В 2016 году были сделаны важные шаги и достигнуты многочисленные успехи. Мы можем развивать множество проектов с такими партнерами, как правительство и парламент Республики Молдова», - сказал Беннетт, отмечает moldpres.md.

Спикер подчеркнул интерес к созданию альтернативных инструментов разрешения коммерческих споров. В настоящее время ЕБРР при поддержке правительства Великобритании оказывает техническую помощь для продвижения и внедрения коммерческой медиации, для обсуждения в бизнес-сообществе. Посредничество является одним из альтернативных инструментов, который улучшает доступ к правосудию благодаря более низким затратам и решениям, предлагаемым в более короткие по сравнению с классическими инстанциями сроки.

Собеседники обсудили расширение инвестиций в местные проекты по энергетической эффективности и инфраструктуре. Стороны также коснулись реализации начатых проектов. Андриан Канду объяснил в этом контексте, как реформа государственного управления будет способствовать повышению эффективности в осуществлении реформ и проектов.

Председатель парламента подтвердил заинтересованность Республики Молдова в реализации проектов по строительству газопровода Унгены - Кишинев и линии взаимоподключения Исакча- Вулканешты - Кишинев, что позволит нашей стране подключиться через Румынию к энергетической системе ЕС.

Во встрече, состоявшейся в рамках рабочего визита в Великобританию спикера РМ, участвовали первый вице-председатель ЕБРР Фил Беннетт, глава Client Services Group, член исполнительного комитета ЕБРР; исполнительный директор ЕБРР по странам Восточной Европы и Кавказа Фрэнсис Малиж; директор по Беларуси, Молдове и Украине Генри Рассел и помощник директора, политический советник Александр Павлюк.